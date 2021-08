CLB Than Quảng Ninh giải thể: Đề nghị làm rõ trách nhiệm Công ty Vàng Hà Giang

Các sở, ngành liên quan cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo vận động doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh tại Quảng Ninh tiếp nhận quản lý và điều hành Đội bóng đá Than Quảng Ninh tiếp tục thi đấu Giải Vô địch quốc gia V.League) theo mô hình bóng đá chuyên nghiệp sau khi Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Vàng Hà Giang thực hiện xong trách nhiệm liên quan đến đội bóng đá (tiền lương, tiền thưởng, tiền chuyển nhượng và các kinh phí khác...) và chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động;

Đồng thời giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra, làm rõ trách nhiệm thực hiện chế độ liên quan đến người lao động của Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Vàng Hà Giang.

Đến nay, Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã được đầu tư xây dựng các công trình đảm bảo phục vụ cho tập luyện và thi đấu môn bóng đá như: sân vận động, ký túc xá, nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ ngồi và các công trình phụ trợ khác, giao Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh quản lý, đào tạo bóng đá trẻ từ U11-U17 theo quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT kịp thời xây dựng phương án quản lý, bố tri nơi ăn, nghỉ, tập luyện, đi, lại và học tập văn hóa cho các đội bóng đá trẻ đáp ứng lịch học năm 2021 2022.

Thực hiện Quyết định 314/QĐ-TTG ngày 7/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015, nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất phù hợp theo hướng chuyên môn hóa, tập trung cho các lĩnh vực kinh doanh chính, Tập đoần Than và Khoáng sản Việt Nam đã thoái vốn tại các doanh nghiệp “ngoài ngành”, trong đó có CLB bóng đá Than Quảng Ninh.

Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam có Văn bản số 4887/VINACOMIN-TVT ngày 18/9 2013 gửi UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị tiếp nhận quản lý đội bóng đá Than Quảng Ninh"; Văn bản số 6527_VINACOMIN-VP ngày 6/12/2013 về chuyển giao quản lý Đội bóng đá Nam Than Quảng Ninh.

Trên cơ sở Văn bản số 4492/UBND-VXI ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh về việc đội bóng đá Than Quảng Ninh”, Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Vàng Hà Giang có các Văn bản số 09 CTCPKTKS ngày 1/8/2014 về việc đề nghị tiếp nhận đội bóng đá Than Quảng Ninh; Tờ trình số 12/TT-CTCP ngày 5/9/2014 về phương án quản lý, vận hành, khai thác Trung tâm TDTT phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả và Sân vận động Trung tâm Cẩm Phả; Phương án số 38/PA- VHG ngày 06/10/2014 về việc quản lý, vận hảnh, khai thác Trung tâm TDTT phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả và Sân vận động Trung tâm Cẩm Phả.

Đề quản lý, vận hành Đội bóng đá Than Quảng Ninh, Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản vàng Hà Giang đã thành lập Công ty TNHH 1TV Bóng đá Quảng Ninh, hoạt động theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, Luật Doanh nghiệp và Bộ luật Lao động Việt Nam.