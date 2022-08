CLB Hà Nội vô địch lượt đi V.League sau chiến thắng 2-1 trước HAGL

Câu lạc bộ Hà Nội giành chiến thắng 2-1 trước Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Minh Dân

- Phút 85: Trận đấu đang trôi về những phút thi đấu cuối cùng. Hoàng Anh Gia Lai đang gặp bế tắc trong việc tìm đến mành lưới đối phương, khi Hà Nội chủ động lùi sâu phòng ngự và không để đội bóng phố Núi có khoảng trống.

- Phút 75: Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai tạo thế trận giằng co. Đội bóng Thủ đô đẩy cao tấn công nhằm ghi bàn để tạo khoảng cách tỉ số an toàn trước khi trận đấu kết thúc. Trong khi đó, Văn Toàn và các đồng đội vẫn đang nỗ lực phối hợp để tìm kiếm cơ hội gỡ hoà.Trận đấu cũng bị gián đoạn ít phút do Đức Huy gặp chấn thương ở vùng đầu buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Hai Long. Ngoài ra, Bùi Hoàng Việt Anh cũng được tung vào sân thay cho ngoại binh Tonci.

Đức Huy gặp chấn thương ở vùng đầu. Ảnh: Minh Dân

- Phút 60: Từ đường tạt bóng của Văn Toàn, ngoại binh Bruno bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Tấn Trường, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Hoàng Anh Gia Lai. Hậu vệ Duy Mạnh đã không thể ngăn cản tiền đạo này ghi bàn.

Ngoại binh Bruno lập công cho Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Minh Dân

- Phút 55: Chỉ 1 phút sau, Tuấn Hải tiếp tục có cú nã đại bác vào lưới đội bóng phố Núi sau đường chuyền của Văn Hậu, nâng tỉ số lên 2-0 cho Hà Nội.

- Phút 54: Từ đường tạt bóng tinh tế của Tonci, tiền đạo Văn Quyết đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới Hoàng Anh Gia Lai, mở tỉ số trận đấu. Hậu vệ Văn Thanh mắc lỗi khi không theo kèm tiền đạo Hà Nội trong tình huống này.

Văn Quyết và Tuấn Hải ghi liền 2 bàn thắng cho Hà Nội. Ảnh: Minh Dân

Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 1 kết thúc. Câu lạc bộ Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai tạm hoà nhau 0-0.