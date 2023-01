CLB dành cho đàn ông béo - biểu tượng của địa vị xã hội Mỹ đầu thế kỷ 20

Trên thực tế, CLB dành cho đàn ông béo không chỉ có hoạt động ăn uống và giải trí. Vai trò chính của các CLB kiểu này là tạo ra môi trường để quan chức liên bang và doanh nhân địa phương kết nối với nhau.

Thành viên CLB đàn ông béo bang Massachusetts chơi kéo co. Ảnh: CHCC

Trước khi CLB của bang New England trở thành tâm điểm, "Hiệp hội đàn ông béo New York" là một trong những hội nhóm hoạt động sôi nổi nhất. Thành viên của CLB có trụ sở tại New York đều là các nhân vật có địa vị trong xã hội, bao gồm quan chức thành phố, luật sư, cảnh sát và chủ thầu xây dựng.