CLB Công an Hà Nội và những lần thay huấn luyện viên chớp nhoáng

Ông Kiatisak là người thứ 5 rời ghế huấn luyện viên trưởng đội Công an Hà Nội trong vòng hơn 1 năm qua. Ảnh: CAHN FC

Sáng 14.5, huấn luyện viên Kiatisak thông báo từ chức, thôi không dẫn dắt câu lạc bộ Công an Hà Nội do vấn đề cá nhân của gia đình. Đáng nói, nhà cầm quân người Thái Lan mới chỉ giữ chức huấn luyện viên trưởng đội bóng ngành Công an trong khoảng 4 tháng, từ ngày 16.1 đến hôm nay (14.5).

Như vậy, trong vòng hơn 1 năm, Công an Hà Nội đã đăng kí chức danh huấn luyện viên trưởng cho 5 người nhưng chưa ai tại vị quá 4 tháng.

Trước đó, khi đội bóng này vừa thăng hạng và lên chơi tại V.League 2023, ông Paulo Foiani (Brazil) được bổ nhiệm giữ chức huấn luyện viên trưởng từ tháng 12.2022 với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm kèm theo điều khoản 1 năm gia hạn.

Tuy nhiên, dưới thời của nhà cầm quân người Brazil, Công an Hà Nội có thành tích không như kì vọng khi thắng 3 trận, hòa 2 và thua 2 trận. Vì vậy, ông Foiani đã phải nói lời chia tay câu lạc bộ Công an Hà Nội vào tháng 4.2023, khép lại 4 tháng dẫn dắt đội bóng.