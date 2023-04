CLB Công An Hà Nội sẽ áp dụng những chiến thuật nào trước Becamex Bình Dương?

CLB Công An Hà Nội (CAHN) vừa có trận hòa kịch tính trước đương kim Á quân CLB Hải Phòng ở vòng đấu thứ 5 vừa qua. Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Foiani vẫn đang tìm kiếm chiến thắng thứ 2 sau khi đánh bại Topenland Bình Định ở trận mở màn. Đối mặt Becamex Bình Dương ở trận quyết đấu sắp tới, chiến thuật mà đội bóng công an sử dụng liệu có khiến đội bóng đất Thủ bất ngờ?

Chiến thuật HLV Foiani sẽ áp dụng trong trận đấu với Becamex Bình Dương là một dấu hỏi lớn. (Ảnh: FPT Play)

Phòng ngự phản công sắc bén

Lối đá phòng ngự phản công là chiến thuật tập trung số đông cầu thủ phòng ngự ở phần sân nhà trước khi tung ra những đường bóng phản công nhanh. Đây là chiến thuật được áp dụng phổ biến trên thế giới bởi sự an an toàn và tương đối dễ vận hành. CLB Công An Hà Nội cũng khá ưa thích sử dụng lối đá này.

Ở vị trí trung vệ, bộ đôi Huỳnh Tấn Sinh - Bùi Tiến Dụng thường bó vào trung tâm để bảo vệ tuyệt đối khung thành. Đường chuyền dài đến từ bộ đôi này kết hợp với tốc độ đi bóng của Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài và Vũ Văn Thanh tạo ra những đợt phản công sắc bén. Điều này giúp đội bóng công an thường xuyên khiến hàng thủ đối phương lao đao bằng những pha lên bóng nhanh bên hành lang cánh.