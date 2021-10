CL tiết lộ Justin Bieber từng góp giọng trong bản hit của 2NE1

Your browser does not support the video tag.

Justin Bieber góp giọng trong một phiên bản khác của "I Am The Best".

Nhưng với nhiều fan đã nghe quen giai điệu "giật đùng đùng" kinh điển của I Am The Best bản gốc, thì ver remix có sự góp giọng của Justin dường như hơi "lạc quẻ" và nghe không thuận tai. Không ít netizen Việt cho rằng việc YG không phát hành bản remix này lựa chọn đúng, giọng của Justin Bieber thực sự không phù hợp với I Am The Best.