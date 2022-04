Cindy Lư: 'Đạt G có đánh nhau nhưng nạn nhân không phải tôi'

Tối 1/4, trên mạng bất ngờ xuất hiện tin đồn Đạt G "choảng" Cindy Lư khi cả 2 có mặt tại 1 quán bar vào tối 31/3. Thậm chí, netizen còn có cả clip anh chàng xô xát với ai đó trong quán, khiến nhiều người phải can ngăn.

