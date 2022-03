Chuyện xin giúp đỡ cụ ông chèo đò ở Hội An: Nhiều thêu dệt và đi quá xa?

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An, cho biết qua xác minh, cụ ông trong câu chuyện là ông Nguyễn T., 79 tuổi (không phải 89 tuổi như nội dung đăng trên mạng xã hội), trú phường Minh An, TP Hội An. Ông T. là thành viên trong nghiệp đoàn ghe bơi của TP Hội An, được phép hoạt động chở khách du lịch.

Qua làm việc, ông T. xác nhận thông tin ông chở khách với giá 15.000 đồng là đúng. Về thông tin ông phải đóng thuế 10.000 đồng/ngày là không chính xác, ông không hề nói điều này với nữ du khách và thực tế TP Hội An không thu khoản thuế nào.

Theo ông Lanh, đây là người lao động tự do nên chủ trương của thành phố là tạo điều kiện cho họ và không thu một đồng nào từ trước đến nay. Cụ Tô cũng khẳng định mình không đi phụ hồ để có tiền đóng thuế như bài viết, bởi vì năm nay cụ đã 79 tuổi, không đủ sức để làm việc nặng.

"Bài viết đăng tải có nhiều tình tiết thêu dệt không đúng sự thật. Có thể chủ bài viết có ý tốt muốn giúp đỡ cụ T. nhưng lại gây tác dụng ngược. Cụ T. nói rằng khi bài viết mới được chia sẻ, con gái cụ đã liên lạc với người đăng xin phép không cần kêu gọi hỗ trợ, bởi cụ còn con cái có thể giúp đỡ. Nhưng sự việc có vẻ đã đi quá xa, nhiều thông tin nhiễu loạn, khiến cuộc sống cụ bị đảo lộn, mệt mỏi", ông Lanh cho hay.