Chuyện về người Việt tại chợ Chốp (Nga)

Cũng như tại nhiều khu kinh doanh khác, các tiểu thương người Việt ở chợ Chốp cũng trải qua không ít sóng gió. Tuy vậy, họ vẫn kiên trì bám trụ. Hiện khoảng 70 người Việt đang buôn bán các mặt hàng quần áo và thực phẩm châu Á, kinh doanh dịch vụ làm đẹp tại đây.

Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng (đứng) kể về quá trình xây dựng chợ. (Ảnh: THANH THỂ)

Trò chuyện cùng bà con, Đại sứ Đặng Minh Khôi tỏ ra vui mừng vì cộng đồng người Việt dù ở đâu cũng luôn cố gắng giúp đỡ, động viên nhau. Trong cuộc gặp có đại diện ban quản lý chợ tham gia, Đại sứ mong muốn bà con trao đổi cởi mở về những vướng mắc và mạnh dạn đề xuất giải pháp để khắc phục khó khăn.

Bà Phạm Thị Oanh, một tiểu thương tại chợ Chốp nhận định khó khăn là có, song hiện tại, mức thuế ở chợ thấp hơn so các khu thương mại khác, nên bà con cũng đỡ áp lực hơn. Các tiểu thương cũng nhận định tình hình an ninh tốt, giúp họ an tâm kinh doanh buôn bán. Mong mỏi của người Việt ở đây là có thêm nhiều cơ hội tham gia các chương trình giao lưu văn hóa, hướng về quê hương đất nước thời gian tới.