Chuyện về "người rừng" Việt Nam đạt giải "Nobel xanh" thế giới

Cậu bé chăn trâu mơ thành kiểm lâm

Hẹn mãi, cuối cùng tôi cũng được anh Nguyễn Văn Thái (SN 1982, xã Văn Phương, huyện Nho Quan, Ninh Bình) sắp xếp thời gian để gặp. Người "Anh hùng của động vật hoang dã" rất bận bởi anh phải đi khắp nơi để cứu hộ, bảo tồn, chăm sóc các cá thể động vật bị buôn bán, bẫy bắt…

Anh Nguyễn Văn Thái được ví như "người rừng" vì 17 năm qua gắn bó với rừng già Cúc Phương để bảo tồn động vật hoang dã.

Ngồi trò chuyện dưới tán rừng già Cúc Phương, anh Thái bảo: "Chắc có lẽ cả cuộc đời này mình sẽ chỉ gắn bó với nơi đây. Đi đâu cũng rất nhớ từng gốc cây, ngọn cỏ, con thú. Chúng như những người thân mà mình đã gắn bó biết bao năm qua. Vì chúng mà mình cũng đã đổ mồi hôi, nước mắt và biết bao cố gắng không ngừng nghỉ".

Sinh ra bên tán rừng già Cúc Phương, ngày nhỏ Thái thường theo chân mẹ đến làm việc tại vườn quốc gia. Tình yêu thiên thiên, yêu động vật trong anh cũng từ đó mà trỗi dậy. Mỗi lúc chăn trâu bên bìa rừng, Thái luôn nghĩ, trong khu rừng là cả thế giới, cây cối, chim thú cùng nhau sinh tồn tạo nên quần thể bao la hùng vĩ.

Ngày đó, mỗi lần thấy cảnh người dân vào rừng chặt hạ cây lấy gỗ, về làm củi, trong lòng Thái lại thấy xót xa. Anh thương những tán cây rừng đang xanh tốt bỗng trở nên khô héo, lụi tàn. Nơi những gốc cây sinh sống chỉ còn lại đống tro tàn. Rừng xanh vì thế cứ lùi xa con người, chim thú cũng từ đó mà biến đi đâu mất.

Từ ngày còn nhỏ, anh Nguyễn Văn Thái (áo đen) đã có tình yêu thiên nhiên và động vật, vì thế anh mơ ước lớn sẽ trở thành người bảo vệ rừng xanh và động vật hoang dã.

Anh Thái nhớ lại: "Ám ảnh với tôi lúc đó nhất ngoài những cây rừng bị con người chặt hạ còn là những con động vật hoang dã bị bẫy bắt và giết thịt. Tiếng kêu la thảm thiết của chúng làm tôi day dứt đến bây giờ mãi không nguôi".