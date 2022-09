Chuyện về người phụ nữ từng tham gia xây dựng Lăng Bác Hồ

Bà Nguyệt cùng một trong những cuốn album chứa nhiều ảnh Bác Hồ do bà dày công sưu tầm suốt hơn 40 năm.

Sau "trận khóc vì hạnh phúc trào dâng", bà hướng dẫn Bác đến gặp ban giám hiệu nhà trường. Sau đó, bà được ban giám hiệu cho phép cùng chứng kiến Bác viết lưu niệm.

Viết xong, Bác khoan thai bước lên bục ở giữa phòng rồi để lên đó rất nhiều kẹo. Thấy vậy, bà Nguyệt và các học sinh khác ngồi ở hàng ghế đầu đều cười tươi nhìn Bác.

Bà kể: “Ít phút sau, Bác nhìn xuống chúng tôi và hỏi với giọng thân tình: “Các cháu ăn có no không? Ở dưới đồng thanh đáp: Dạ có”.

“Bác lại hỏi: Các cháu có đói không?”. Các bạn tôi cũng đáp: Dạ có”. Nghe câu trả lời rất thật ấy, ai cũng cười. Bác cũng cười vì khi Bác hỏi cái gì, mọi người đều trả lời là có hết”, bà nhớ lại.

Cũng tại trường này, bà Nguyệt có thêm một kỷ niệm thú vị với Bác Hồ. Đó là nhờ Bác mà bà có thể tự may quần áo cho mình. Những năm đó, trường Học sinh miền Nam thường thuê người may đồng phục cho hơn 700 học sinh.

Việc này khiến trường phải tiêu tốn một số tiền không nhỏ. Trường cũng dư ra một số lượng lớn vải vụn gây lãng phí. Biết việc này, Bác yêu cầu bà hiệu trưởng phải dạy học sinh tự cắt may đồng phục. Tiền thuê người may đồ, trường sẽ dùng để mua máy khâu của Nhà nước với giá rẻ.

“Thế là tôi được dạy tự cắt vải, may quần áo. Tôi có kỷ niệm là khi ráp cổ áo lại không chú ý khiến nó bên to bên nhỏ. Bây giờ, cứ nhìn thấy bức ảnh tôi mặc cái áo đầu tiên mình tự tay may có cái cổ bên to bên nhỏ, tôi lại nhớ Bác da diết”, bà bùi ngùi xúc động nói.