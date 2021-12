Chuyên trang ‘Live Fully in Vietnam’ ứng dụng công nghệ cao quảng bá du lịch Việt Nam tới du khách quốc tế

Mang thông điệp lan tỏa vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam và mời chào du khách quốc tế quay trở lại, Hero video “Live Fully in Vietnam” hiển thị tại trang chủ của chuyên trang, đưa đến cho du khách những thước phim sống động và tràn đầy cảm xúc.

Giao diện chuyên trang ‘Live Fully in Vietnam’

Chuyên trang “Live Fully in Vietnam” là nền tảng triển khai chiến dịch truyền thông mở cửa du lịch quốc tế của Việt Nam. Truy cập vào chuyên trang, du khách sẽ được tìm hiểu thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam trong Hero video “Live Fully in Vietnam” với Vịnh Hạ Long, bãi biển Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng hay dịu lòng mình trước không gian cổ kính, trầm mặc của phố cổ Hội An.

Đây sẽ là dịp để du khách vui chơi, thư giãn, tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng trọn vẹn ở Việt Nam và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng gia đình, bạn bè.

Bên cạnh video chủ đề, chuyên trang “Live Fully in Vietnam” còn cung cấp đến du khách quốc tế những thông tin, gợi ý theo các loại hình văn hóa, ẩm thực, sức khỏe, nghỉ dưỡng biển…

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ hình ảnh 360 độ có thể giúp du khách lựa chọn và bắt đầu chuyến khám phá ấn tượng của mình tại Hạ Long, Hội An, Nha Trang, Đà Nẵng, Mỹ Sơn… Đây là những điểm đến nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam nằm tại 5 địa phương đầu tiên được chọn để thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 1.

Cuối tháng 11 vừa qua, ngành Du lịch chứng kiến bước tiến mới khi chào đón những vị khách du lịch quốc tế đầu tiên quay trở lại Việt Nam sau gần 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Việc ra mắt chuyên trang “Live Fully in Vietnam” và giới thiệu video chủ đề là những nỗ lực nhằm triển khai Chiến dịch xúc tiến, quảng bá do Tổng cục Du lịch phát động mang chủ đề “Live Fully in Vietnam” gắn với bộ nhận diện thương hiệu du lịch quốc gia Vietnam - Timeless Charm.

Hero video “Live Fully in Vietnam”: