Chuyên trang ẩm thực nổi tiếng thế giới gọi tên món kem 'quốc dân' Việt Nam

Website ẩm thực nổi tiếng thế giới Taste Atlas vừa công bố danh sách Most Iconic Food Places in the World (Những nơi bán đồ ăn mang tính biểu tượng nhất thế giới 2023), nhằm vinh danh các quán ăn, thương hiệu truyền thống phục vụ các món địa phương. Đáng chú ý, món kem Tràng Tiền của Việt Nam xếp hạng thứ 13/100 trong danh sách những địa điểm bán kem trứ danh thế giới, nổi tiếng với hương vị dừa.

Kem Tràng Tiền xếp thứ 13 trong danh sách của Taste Atlas (Nguồn: Taste Atlas)