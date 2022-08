Chuyên trang âm nhạc gọi album của Hoàng Thùy Linh là đỉnh cao của lịch sử nhạc Việt

Ngày 18/8, chuyên trang phê bình âm nhạc khó tính bậc nhất thế giới - Pitchfork - đã có bài review album LINK của nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh và cho sản phẩm âm nhạc này số điểm 7.2/10.

Bài viết của tác giả Joshua Minsoo Kim cũng đánh dấu lần đầu tiên, chuyên trang Pitchfork có một bài review, chấm điểm cho một album Vpop. Hoàng Thùy Linh cũng là nghệ sĩ người Việt Nam thứ ba nhận về bài phê bình của Pitchfork.

Trước đó đã có 2 nghệ sĩ indie Việt nhận đánh giá của chuyên trang gồm Ngủ Ngày Ngay Ngày Tận Thế của Rắn Cạp Đuôi (7.8/10) và Came của Tran Uy Duc (7.5/10).



Album LINK của Hoàng Thùy Linh được chuyên trang Pitchfork chấm điểm 7.2

Điểm số 7.2 là một con điểm tương đối ấn tượng, thuộc hàng "trung bình khá" của Pitchfork và không quá nhiều các album nhận được thang điểm như thế này. Điểm số này bằng với album vừa mới ra mắt của SNSD - Forever 1 (7.2/10) và cao hơn nhiều album nổi tiếng từ các siêu sao quốc tế, có thể kể đến Lover của Taylor Swift (7.1/10), Reputation của Taylor Swift (6.5/10), Nine Track Mind của Charlie Puth (2.5/10), BE của BTS (7.0/10), Kill This Love - EP của BLACKPINK (6.2/10),...

Album Reputation của Taylor Swift chỉ được Pitchfolk chấm 6.5 điểm



Album của Hoàng Thuỳ Linh được chấm điểm cao hơn cả album gần nhất của BTS - "BE"



Vượt cả số điểm của BLACKPINK với Kill This Love