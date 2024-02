Chuyện tình tay ba của cựu thành viên The Beatles gây sốt trở lại

Người mẫu Anh Pattie Boyd (SN 1944) là người mẫu nổi tiếng trong làng thời trang quốc tế hồi thập niên 1960. Bà từng được xem như một biểu tượng của phong cách phụ nữ Anh. Bà Boyd kết hôn với nam ca sĩ George Harrison - thành viên của nhóm The Beatles - trong năm 1966, khi nhóm nhạc đang ở thời kỳ đỉnh cao danh tiếng.

Bà chính thức ly hôn ông George Harrison trong năm 1977, rồi kết hôn với nam ca sĩ Eric Clapton trong năm 1979. Cuộc hôn nhân thứ 2 của bà kết thúc trong năm 1989.

Bà Boyd đã truyền cảm hứng cho ông George Harrison viết nên những ca khúc như I Need You, If I Needed Someone, Something và For You Blue. Với người chồng thứ 2 - Eric Clapton, bà là nguồn cảm hứng cho những sáng tác của ông như Layla, Bell Bottom Blues và Wonderful Tonight.

Năm 2007, bà Boyd cho ra mắt cuốn tự truyện Wonderful Today. Những bức ảnh bà chụp hai người chồng đầu nổi tiếng của mình - George Harrison và Eric Clapton - đã được triển lãm nhiều lần với tên gọi Through the Eye of a Muse (Qua cái nhìn của một nàng thơ).

Bà Boyd đang trong cuộc hôn nhân thứ 3 với một người đàn ông có tên Rod Weston, họ đã kết hôn trong năm 2015.