Chuyện tình sét đánh của cô gái Việt cưới ông chủ hơn 20 tuổi

Tình yêu sét đánh giữa ông chủ và cô nhân viên kém 20 tuổi

Tháng 12/2016, Vũ Mỹ Huyền (sinh năm 1995), du học sinh năm 4 tại một trường Đại học ở TP Boston, Massachusetts (Mỹ) tình cờ nhìn thấy thông tin tuyển dụng trên hội thanh niên - sinh viên Boston. Vì muốn trải nghiệm trong ngành F&B (Food and Beverage Service - dịch vụ ẩm thực, nhà hàng, ăn uống), cô đã nắm bắt cơ hội này, viết vội thông tin ngày hẹn phỏng vấn vào một tờ giấy: "Tuesday, December 6, 10am meet with Mr. Ky" (tạm dịch: 10h thứ Ba ngày 6/12/2016, gặp ông Kỳ).

Hôm đó, anh Nguyễn Khắc Kỳ Anh, hơn Huyền 20 tuổi, hẹn gặp 2 ứng viên, trong đó có cô. Nữ du học sinh đến sớm, nhưng chưa kịp phỏng vấn, đã được ông chủ phát mũ và đồng phục, bắt đầu ngay công việc.

"Tôi ngơ ngác vì lúc đó chưa hiểu chuyện gì xảy ra", Huyền nhớ lại. Nhưng với anh Kỳ, giây phút cô sinh viên bước vào nhà hàng, đã trúng tiếng sét ái tình mà hơn 40 năm qua anh chưa cảm nhận được từ người con gái nào khác.

"Tôi chưa từng gặp ai mà ấn tượng đến vậy", anh thú nhận, cũng tin rằng "When you know, you know", nghĩa là "Khi bạn gặp đúng người mà bạn muốn sống trọn đời, bạn sẽ biết ngay".

Càng tiếp xúc nhiều, Huyền càng nể phục sự giản dị của ông chủ. Trong công việc, anh Kỳ không phân biệt giữa người chủ và nhân viên, sẵn sàng xắn tay áo làm cùng.

Sau một thời gian, anh hẹn cô gặp riêng sau giờ làm, chờ đến lần thứ 4 cô mới đồng ý.

Buổi hẹn ấy, Huyền được nghe về hành trình lập nghiệp đáng ngưỡng mộ của ông chủ. Anh Kỳ sang Mỹ từ khi 5 tuổi, cùng gia đình sinh sống tại Danvers, Massachusetts. Anh tốt nghiệp cử nhân Đại học Tufts, tiếp tục theo học thạc sĩ kinh tế.

Ra trường, anh làm việc cho một quỹ phòng hộ có tiếng với mức lương hậu hĩnh, giao lưu với giới thượng lưu, được đi cùng chuyên cơ riêng, nhưng không cảm thấy hạnh phúc. Một thời gian sau, anh xin nghỉ việc giữa chừng, chưa vội tìm công việc mới, mà lên New York cùng bạn thân kinh doanh online, dù biết tương lai "chưa đi đâu về đâu".

Tại New York, anh Kỳ nhận thấy bản thân yêu thích ẩm thực, quyết định bắt đầu từ công việc phục vụ bàn tại nhà hàng Pastis.

"Đấy là quãng thời gian tuyệt vời nhất của tuổi trẻ vì tôi được sống là chính mình", anh hồi tưởng. Cùng thời điểm, người đàn ông lên ý tưởng kinh doanh, về Boston kêu gọi chủ cũ góp vốn. Nhà hàng đầu tiên của anh mang tên Kingston Station tọa lạc ngay phố hành chính Boston. Rồi nhà hàng thứ 2, thứ 3 lần lượt ra đời.

Năm 2010, anh Kỳ gặp áp lực do khủng hoảng tài chính. 6 năm sau, anh chỉ còn một nhà hàng - cũng chính là nơi Huyền đến xin việc.

"Nghe xong, tôi càng thêm yêu mến và ngưỡng mộ anh", Huyền nói từng trải qua mối tình 8 năm, tưởng như là tất cả, để rồi nhận ra mình quá ảo tưởng về một tình yêu đúng nghĩa. Cô quyết định cho phép bản thân mở lòng với người đàn ông trước mặt.

Cuối tháng 3/2017, cả hai chính thức tìm hiểu nhau. Hai tháng sau, họ sang California du lịch bờ Tây trước khi cùng về Việt Nam.

Thời điểm này, anh Kỳ đã tính tới chuyện tương lai, sợ Huyền học xong sẽ về Việt Nam, nhưng cô chỉ cười, nghĩ anh giỡn. "Khi đó, tôi mới 22 tuổi, chưa vội vàng tiến tới hôn nhân", cô nói.

Tháng 7/2017, anh Kỳ về Việt Nam thăm gia đình người yêu, dự định xin cưới Mỹ Huyền. Anh không thạo tiếng Việt, trong khi ông Vũ Dũng (sinh năm 1970, bố Huyền) nói giọng Bắc, khiến hai người không thể giao tiếp.

Bố mẹ Huyền không hẳn phản đối chuyện tình yêu của con gái, nhưng khuyên cô nhiều lần về vấn đề chênh lệch tuổi tác. Sự nghiệp anh Kỳ chưa ổn định sau biến cố, cộng thêm khoản nợ, khiến nhà gái không yên tâm.

Bố mẹ từng hỏi Huyền 3 nghi vấn về người yêu mà mỗi lần nhớ lại đều khiến vợ chồng cô phì cười: "Người đàn ông trên 40 tuổi mà chưa lập gia đình, thì có bị… hâm hấp không?", "Anh ta có phải là người rộng rãi, phóng khoáng không?", "Hay anh ta là người đồng tính?".

Biết tin bố Huyền sang Mỹ cùng con gái, anh Kỳ chớp thời cơ nhờ bố mẹ đẻ giúp đỡ.