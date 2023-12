Chuyện tình định mệnh và đám cưới đầu tiên trên tàu hỏa ở Đà Lạt gây sốt

15h30 ngày 22/12, trong thời tiết se lạnh, có mưa phùn, đầu tàu xe lửa cổ kéo theo những toa xe kết hoa rời ga Đà Lạt trong tiếng violin du dương.

Trên hành trình 7km đến ga Trại Mát và ngược lại kéo dài 2 tiếng là đám cưới của chú rể Nguyễn Xuân Thịnh (30 tuổi) và cô dâu Lê Tuyết Hoa (24 tuổi, cùng sống tại TP Đà Lạt).

Toa tàu dài 21m, rộng 3m, được trang trí hoa cưới, phông sân khấu dựng sát vách, đính tên vợ chồng Xuân Thịnh - Tuyết Hoa. Bàn dài bố trí ở giữa để khách ngồi dọc theo toa tàu, phục vụ rượu vang, bánh kẹo và hoa quả.

Video: Chuyện tình định mệnh và đám cưới trên tàu hỏa ở Đà Lạt gây sốt mạng

Chú rể cho biết không gian cưới ấm cúng, đủ cho 40-45 người gồm gia đình, người thân, bạn bè và lãnh đạo ngành đường sắt ngồi thoải mái theo dõi đám cưới.

Đoàn tàu chầm chậm lăn bánh, những nghi thức như rót rượu, nâng rượu giao bôi được thực hiện trên toa tàu. Sau khi đến ga Trại Mát, đoàn tàu nghỉ 40 phút. Trên hành trình ngược về ga Đà Lạt, khách mời dùng tiệc ngọt. Tiệc mặn sau đó được tổ chức tại điểm cuối.