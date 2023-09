Chuyện tình định mệnh, lạc mất nhau trong 2 năm của nữ doanh nhân thành đạt

Thật khó khăn khi mỗi ngày cứ phải tỏ ra vui vẻ, tươi cười, cố chứng minh với chính mình rằng mình ổn. Tôi dật dờ tìm cách quên anh, dật dờ tìm người thay thế. Tôi nhận lời yêu một người khác để khỏa lấp hình bóng anh trong trái tim tôi. Người yêu mới của tôi hoàn toàn không tệ. Mặt mũi, dáng dấp, nghề nghiệp, kinh tế đều ổn và anh ấy cũng rất chiều tôi.

Chúng tôi cũng đi ăn, dạo phố, xem phim, nói chuyện, cười đùa như các cặp tình nhân khác nhưng đâu đó trong tôi vẫn là cảm giác trống rỗng đến khó chịu. Tôi không muốn thế này, tôi muốn dành tình cảm chân thành để vun đắp cho mối quan hệ mới. Tôi ý thức được rằng tôi cần phải xóa hình ảnh người yêu cũ ra khỏi tôi hoàn toàn, triệt để. Nhưng tôi làm không được.

Trong công việc tôi cứng cỏi bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm với anh tôi yếu đuối bấy nhiêu. Đi cạnh một người lại nhớ đến một người, điều đó thật không phải. Người yêu mới của tôi, anh ấy xứng đáng có được người con gái toàn tâm toàn ý yêu anh ấy chứ không phải như tôi. Vậy nên tôi nói chia tay và không còn nghĩ đến việc tìm một ai khác nữa.

Tôi dồn toàn lực vào phát triển công việc và đăng ký học lên thạc sỹ. Dù không cố ý xây dựng hình ảnh nhưng tôi trong mắt mọi người chính là hai chữ: Tự tin, thành đạt. Tôi không khó để tìm được một người đàn ông đàng hoàng nhưng tôi hoàn toàn dửng dưng với họ.

Mạnh mẽ, cứng rắn là thế nhưng tôi vẫn có những buổi một mình lang thang trên phố và cố tình cho phép mình khóc thật to nhưng lại không khóc nổi. Tôi nhớ anh nhiều biết chừng nào. Nhớ nhiều đến độ đã không còn giận nữa.

Tôi biết, nếu như bây giờ anh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ lao vào anh mà không cần biết lý do gì năm ấy anh đột ngột rời bỏ tôi không một lời giải thích. Dù là lý do gì đi nữa tôi cũng không muốn nghe, không cần nghe. Hai năm chờ đợi với tôi như thế là quá đủ. Tôi không yêu được ai khác, còn anh vẫn không ngừng đau đáu kiếm tìm tôi thì mọi lý do chẳng phải là hoàn toàn vô nghĩa?

Cho tới một ngày, ngay đầu giờ sáng, văn phòng tôi tiếp nhận một người khách không có hẹn trước. Tôi nhìn lên và ngay lập tức cảm thấy khó thở. Bao nhiêu bản lĩnh, bao nhiêu trưởng thành và những thứ mà tôi gọi là kiêu hãnh, tôi không cần đến nữa. Tôi bật khóc tu tu như một đứa trẻ. Hóa ra tôi đã tích trữ nước mắt trong suốt 2 năm qua để đợi ngày này.

Anh đứng trước mặt tôi vẫn vậy, trầm tĩnh, an toàn, vững chãi, mắt không ngừng đau đáu nhìn tôi. Chỉ một ánh mắt này, tôi biết anh vẫn yêu tôi nhiều như ngày cũ. Chúng tôi cứ thế ôm nhau, đứa khóc, đứa cười. Tôi đã thèm khát giây phút này không biết bao lần, tôi tự hỏi bao nhiêu sĩ diện tôi cố giữ để làm gì, để giờ vứt đi đâu hết?