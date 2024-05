Chuyện tình của vũ nữ thoát y và con trai tỷ phú đoạt Cành Cọ Vàng

Một số công ty công nghệ muốn con người nghĩ cách xem như vậy cũng ổn. Nhưng xem phim ngoài rạp cùng với người khác mới là một trải nghiệm tuyệt vời. Chúng ta cùng nhau khóc cười, vui buồn, giận dữ, sợ hãi, hy vọng và phấn chấn cùng với bạn bè và cả những người xa lạ bên trong phòng chiếu. Tôi xin nói rằng tương lai của điện ảnh nằm ở nơi mà nó bắt đầu, đó chính là ngoài rạp chiếu".

Nữ đạo diễn Payal Kapadia nhận giải Grand Prix (Giải thưởng lớn) với phim All We Imagine as Light. Đây là giải quan trọng thứ hai của liên hoan. All We Imagine as Light là phim điện ảnh Ấn Độ đầu tiên được đưa vào danh sách phim tranh giải tại LHP Cannes trong vòng 30 năm trở lại đây. Chuyện phim xoay quanh mối quan hệ giữa 3 người phụ nữ sinh sống ở Mumbai.

Giải kịch bản xuất sắc nhất trao cho nữ đạo diễn người Pháp Coralie Fargeat với phim kinh dị The Substance. Chuyện phim xoay quanh nỗi ám ảnh về tuổi trẻ và vẻ đẹp của một nữ diễn viên đứng tuổi. Vai chính trong phim giao cho minh tinh người Mỹ Demi Moore.

Dàn nữ diễn viên chính của phim Emilia Pérez gồm Adriana Paz, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez và Zoe Saldaña cùng giành giải Nữ chính xuất sắc. Đạo diễn của phim là Jacques Audiard, nhà làm phim người Pháp từng giành giải Cành Cọ Vàng với phim Dheepan.