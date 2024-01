Chuyện tình của tỷ phú Lý Trạch Giai

Ngày 17/1, trang Tin Tức Bắc Kinh đưa tin Lương Lạc Thi mới đây xuất hiện trong chương trình Có Hẹn Với Lỗ Dự, cô đã chia sẻ về chuyện tình với tỷ phú Lý Trạch Giai, con trai của người giàu nhất Hong Kong Lý Gia Thành.

Theo Sinchew, năm 2008, thời điểm mới bắt đầu hẹn hò với Lý Trạch Giai, Lương Lạc Thi đang là ngôi sao Hong Kong nổi tiếng tương lai đầy hứa hẹn. Cô còn bắt đầu phát triển sự nghiệp tại Hollywood với bộ phim The Mummy: Tomb Of The Dragon Emperor (Xác Ướp Ai Cập 3: Lăng Mộ Tần Vương).

Tuy nhiên, Lương Lạc Thi đã vứt bỏ tất cả để sinh ba con trai cho tỷ phú Hong Kong. Lúc này, nữ diễn viên bị mỉa mai là hám tiền, đào mỏ, máy đẻ. Đáng tiếc, mối quan hệ chỉ kéo dài 3 năm, sau đó đường ai nấy đi do không còn hòa hợp về suy nghĩ lối sống.