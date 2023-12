Chuyện tình cổ tích của cặp đôi chị em Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon

Đối thủ trên màn ảnh nhưng lại yêu nhau ngoài đời

Nam diễn viên Hàn Quốc Lee Do Hyun và bạn gái Lim Ji Yeon, người đóng vai chính trong bộ phim truyền hình bí ẩn ăn khách Lies Hidden in My Garden của ENA, đã trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng kể từ khi họ xác nhận mối quan hệ vào năm 2023.

Từ mối tình lãng mạn thầm kín của họ và tuyên bố tình yêu chân thành, dòng thời gian quan hệ của cặp đôi ngôi sao này là một câu chuyện cổ tích khiến người hâm mộ vô cùng tò mò.

Với phản ứng hóa học gay cấn, Lee và Lim đã nhận được sự đánh giá cao của giới phê bình và công chúng khi đóng chung trong bộ phim truyền hình The Glory (2022-23).

Lee, người bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với Prison Playbook vào năm 2017, đã có rất nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng được ghi nhận, bao gồm Still 17 (2018), Hotel del Luna (2019), Sweet Home (2020), Youth of May (2021), Melancholia (2021) và The Good Bad Mother (2023).

Trong khi đó, Lim Ji Yeon (sinh năm 1990, hơn bạn trai 5 tuổi) bắt đầu sự nghiệp trong showbiz Hàn bằng việc tham gia nhiều vở kịch và phim ngắn. Nữ diễn viên ra mắt màn ảnh rộng với phim Obsessed vào năm 2014.

Tiếp theo là các dự án đáng chú ý khác như High Society (2015), The Treacheous (2015), Rose Mansion (2022) và Money Heist: Korea – Joint Economic Area (2022).



Sau khi đóng chung trong phim The Glory, cặp diễn viên tài sắc Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon đã phải lòng nhau và tạo nên một chuyện tình lãng mạn.

Tình yêu nảy nở bắt đầu từ phim The Glory

Lee và Lim gặp nhau lần đầu vào năm 2022 khi cùng đóng phim The Glory. Các nguồn tin cho rằng cặp đôi nảy sinh tình cảm với nhau khi tham gia các buổi thảo luận về bộ phim.