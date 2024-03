Chuyện tìm lại số tiền thất lạc 105.000 USD và 1,17 tỷ từ 2 người phụ nữ

Cụ thể, vào khoảng 15h ngày 29/2, anh T.V.H. đi taxi từ phố Huế ra Hàng Bông (phường Hàng Gai) để mua quà làm kỷ niệm. Khi đi, anh cầm theo túi chứa 105.000 USD và bị mất, nên báo Công an phường Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Anh T.V.H. (34 tuổi) từ TP.HCM ra Hà Nội mua đồ, không may bị mất túi tiền chứa 105.000 USD, nên trình báo Công an phường Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhờ cơ quan chức năng tìm lại.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an rà soát toàn bộ camera dọc tuyến anh T.V.H. di chuyển qua, phát hiện người phụ nữ đi xe đạp, nhận định làm nghề thu mua phế liệu nhặt được và rời đi. Đến 11h ngày 1/3, công an xác định, bà N.T.M. (50 tuổi) làm nghề thu mua phế liệu nhặt được túi tiền của anh T.V.H.

Bà N.T.M. trao lại 105.000 USD cho anh T.V.H. Ảnh: CACC.

Khi thấy cán bộ công an phường tìm đến tận nhà trọ, bà N.T.M. rất bất ngờ. Sau khi xem lại hình ảnh do cơ quan công an cung cấp, bà N.T.M. còn bất ngờ hơn vì khi nhặt số tiền rất giá trị, bà chỉ nghĩ đó là tiền âm phủ nên vẫn để ở giỏ xe đạp.