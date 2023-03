Chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an, hai người bị xử lý

Ngày 6/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Sơn Động và Công an huyện Việt Yên đang củng cố hồ sơ, xử lý Hoàng Tuấn H. (SN 1989, trú tại xã Thanh Luận, huyện Sơn Động) và Nguyễn Đức Y. (SN 1990, trú tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên) về hành vi “Thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật”.

Nguyễn Đức Y. tại cơ quan Công an.