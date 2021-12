Chuyển tiền "nhầm" - Thủ đoạn lừa đảo mới cực kỳ tinh vi của tội phạm

Your browser does not support the audio element.

Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn mới của các đối tượng lừa đảo như trên.

Theo Công an Hà Nội, trung tuần tháng 6/2021, một phụ nữ tên A. (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) bỗng nhiên nhận được hơn 45 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng với nội dung đính kèm khó hiểu.

Cuối giờ chiều cùng ngày, một tài khoản zalo lạ kết bạn với chị A. và nói rằng, công ty tài chính đã giải ngân số tiền của chị. Theo cách nói của họ, chị trở thành một người vay nợ.

Tự thấy mình không thực hiện bất cứ thủ tục vay nợ nào trên mạng, chị A. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.