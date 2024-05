Chuyển tiền an toàn bằng sinh trắc học

Dữ liệu của ngân hàng vẫn có thể giả

Theo ông Vũ Ngọc Sơn, các dữ liệu sinh trắc học tại một số NH lưu trữ đều do NH tự thu thập có thể không thật, vì các đối tượng lừa đảo có thể cung cấp dữ liệu giả. Do đó các NH cần làm sạch những dữ liệu này và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an để đồng bộ thông tin.

Việc đối soát dữ liệu của người giao dịch với dữ liệu lưu trữ của Bộ Công an sẽ giúp NH xác định được giao dịch chính chủ hay không. Nếu không trùng khớp, giao dịch sẽ bị từ chối, giúp ngăn chặn các hành vi lừa đảo NH.