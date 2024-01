Chuyện ‘thức tỉnh’, tìm cách trả lại tiền đã nhận từ Việt Á

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Văn Định (cựu Giám đốc CDC Nghệ An) và các bị can, cá nhân liên quan thuộc CDC Nghệ An được Công ty Việt Á chi 2,15 tỷ đồng tiền “hoa hồng” ngoài hợp đồng. Trong đó, cựu Giám đốc CDC Nghệ An nhận 185 triệu đồng, cựu Kế toán trưởng nhận 95 triệu đồng (số tiền còn lại, CDC Nghệ An chưa sử dụng).

Ngoài ra, bị cáo Hồng Thắm còn được nhân viên Công ty Việt Á là Nguyễn Thị Thắm đưa cho khoảng 100 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, ông Võ Tuấn Anh (chồng của bà Nguyễn Thị Hồng Thắm) từng khai rằng, khoảng đầu tháng 12/2021, vợ ông có nói về việc Công ty Việt Á chi tiền "hoa hồng" cho CDC Nghệ An và vợ ông là người trực tiếp nhận tiền.

Nghe vợ nói vậy, ông Tuấn Anh không hỏi vợ được bao nhiêu tiền mà yêu cầu vợ phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận được. Nghe lời chồng, cựu Kế toán trưởng đã gọi điện cho nhân viên Công ty Việt Á để liên hệ trả lại tiền.

Ngày 10/12/2021, ông Tuấn Anh chở vợ mang theo một bọc tiền (ông Tuấn Anh không biết có bao nhiêu tiền) đến gặp và đưa bọc tiền cho nhân viên Công ty Việt Á là bà Nguyễn Thị Thắm ở khu vực đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh.

Đến ngày 12/12/2021, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm tiếp tục nhờ chồng đem trả thêm 100 triệu đồng cho nhân viên Công ty Việt Á. Ông Tuấn Anh đã tự lái xe, mang theo tiền đến thành phố Hà Tĩnh, gần khu vực ngân hàng Agribank rồi gọi điện cho bà Nguyễn Thị Thắm để đưa số tiền này.