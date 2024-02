Chuyện thịt heo khao bạn thuyền trong Tết xưa ở làng biển Đà Nẵng

Ngày 12/2 hàng năm được chọn là ngày Quốc tế chống sử dụng Binh sĩ trẻ em (International Day against the Use of Child Soldiers) hay còn gọi là Ngày tay đỏ (Red Hand Day), với thông điệp gửi đến các nhà lãnh đạo chính trị quan tâm đến số phận trẻ em bị trưng dụng vào các cuộc xung đột vũ trang.