Chuyện thật như đùa: SM bị tố 'ăn cắp' ý tưởng sáng tạo của HYBE, bê nguyên xi nhân vật hoạt hình của J-Hope (BTS) về làm 'của riêng'

Hồi cuối tháng 10 vừa qua, Dear U. Bubble đã "nhá hàng" những kế hoạch tiếp theo của họ cho phần còn lại của năm 2021 và năm 2022. Dear U. Bubble được biết đến như là ứng dụng tiên phong cho xu hướng nhắn tin có trả phí đang được lan truyền rộng rãi tại Kpop hiện nay, nơi người hâm mộ có thể trả tiền để nhắn tin cho thần tượng cũng như nhận được tin nhắn từ nghệ sĩ mà mình yêu thích. Sắp tới đây, Dear U. Bubble có kế hoạch mở rộng ứng dụng bằng cách tiếp cận giới diễn viên, ngôi sao thể thao trong và ngoài Hàn Quốc, mở in-app store cũng như thiết lập chức năng phát sóng trực tiếp.

Đáng chú ý nhất, không chấp nhận đứng ngoài xu hướng metaverse (không gian thực tế ảo nơi người dùng có thể tương tác với một môi trường do máy tính tạo ra cũng như với những người dùng khác), Dear U. Bubble dự kiến sẽ cho ra mắt phiên bản beta metaverse mang tên My Home vào nửa đầu năm 2022, sau đó một phiên bản đầy đủ có tên là Bubble World sẽ được cho ra mắt sau năm 2023. Trong My Home, mỗi tài khoản sẽ có trang chủ tương tác và avatar của riêng mình để người dùng có thể thỏa sức trang trí. Đặc biệt, các nghệ sĩ cũng có thể truy cập trang chủ của fan và trong tình huống đó, người hâm mộ sẽ nhận được thông báo nói rằng idol của bạn đã ghé đến đây. Người hâm mộ cũng có thể vào thăm trang chủ của nhau và các mặt hàng như đồ nội thất và quần áo sẽ được bán trong cửa hàng ứng dụng.

Trong ngày 9 tháng 11 vừa qua, SM Entertainment đã tổ chức một buổi IR (hoạt động công bố thông tin với các nhà đầu tư) cho những kế hoạch sắp tới của Dear U. Bubble, trong đó có tiết lộ cụ thể hơn về in-app store cũng như metaverse. Để lấy ví dụ cho định hướng hoạt động của My Home, họ đã cho chạy thử một không gian ảo được mô phỏng theo phòng ký túc xá của Doyoung (NCT). Ảnh selfie của Doyoung được sử dụng làm poster treo tường, đồng thời những vật dụng khác như chú chim cánh cụt nhồi bông mà Doyoung đặt trên giường ngủ cũng được mô phỏng thành những vật dụng mà fan có thể mua trong cửa hàng ứng dụng.