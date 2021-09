Chuyến thăm đa mục tiêu, với nhiều ý nghĩa quan trọng

Vì vậy, chuyến thăm chính thức Cuba lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa hết sức đặc biệt, là chuyến thăm của lịch sử và nghĩa tình. Lịch sử bởi đây là chuyến thăm đầu tiên tới Cuba sau khi chúng ta tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Cuba sau khi Cuba tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ VIII. Nghĩa tình là bởi chuyến thăm thể hiện mạnh mẽ tình đoàn kết, sự ủng hộ chặt chẽ của Việt Nam dành cho Cuba trong bối cảnh cả hai nước đang gặp những khó khăn nhất định trong bối cảnh đại dịch toàn cầu.

Với tầm vóc quan hệ và những ý nghĩa đó, sự ủng hộ lẫn nhau về vaccine, y tế, lương thực hay bất kỳ mặt hàng nào, lĩnh vực nào giữa Việt Nam và Cuba đều có ý nghĩa lớn. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong những năm qua đã tích cực hỗ trợ Cuba trong vấn đề lương thực khi đây là lĩnh vực Cuba còn gặp khó khăn. Ngược lại, trong khi Việt Nam đang phải đối mặt với làn sóng mới của đại dịch COVID-19, ngay khi Việt Nam đề xuất, lãnh đạo cấp cao nhất của Cuba đã trực tiếp chỉ đạo việc sớm cung ứng vaccine cũng như chuyển giao công nghệ liên quan tới vaccine cho Việt Nam. Trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước tới Cuba, Lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi để tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác quan trọng này; làm sâu săc hơn nữa tinh thần đoàn kết Việt Nam-Cuba trong giai đoạn mới.

Xin Thứ trưởng cho biết đôi nét về Phiên thảo luận chung cấp cao ĐHĐ LHQ khóa 76? Được biết một trong những trọng tâm của chuyến đi lần này của Chủ tịch nước là hợp tác về y tế, vaccine. Trong bối cảnh Việt Nam và các nước đang phải đối phó với dịch COVID-19, Thứ trưởng có thể nói rõ hơn về nội dung này?

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang:Có thể nói phiên thảo luận cấp cao của ĐHĐ LHQ hằng năm là sự kiện đa phương lớn nhất hành tinh. Sự kiện này quy tụ nhiều lãnh đạo, nguyên thủ các nước tham dự để cùng chia sẻ quan điểm, thể hiện nỗ lực chung giải quyết các vấn đề toàn cầu, từ các vấn đề an ninh đến phát triển, từ thách thức an ninh truyền thống như xung đột, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chạy đua vũ trang đến các thách thức phi truyền thống hoặc đang nổi lên gay gắt như phòng chống dịch bệnh, khủng bố, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh mạng… Phiên thảo luận chung cấp cao ĐHĐ LHQ năm nay cũng sẽ thu hút sự tham gia của đông đảo lãnh đạo cấp cao các nước, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các thể chế tài chính quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ… để cùng trao đổi, tìm ra giải pháp với những vấn đề kể trên và nhất là những giải pháp phòng chống, vượt qua đại dịch COVID-19.

Như đã đề cập, tại diễn đàn LHQ, chúng ta sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước Việt Nam năng động, đổi mới, khát vọng phát triển, yêu chuộng hòa bình, đóng góp tích cực và trách nhiệm vào công việc chung của LHQ và cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, đây cũng là dịp để chúng ta cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm cao của các nước thành viên đối với Việt Nam trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an (HĐBA) LHQ nhiệm kỳ 2020-2021; đồng thời khẳng định các cam kết, nỗ lực của Việt Nam để đạt được thêm nhiều kết quả tích cực tại LHQ, HĐBA và các cơ chế, tổ chức của LHQ trong thời gian tới, trong đó có việc ứng cử vào Hội đồng nhân quyền 2023-2025.

Đặc biệt, chúng ta sẽ thể hiện rõ mong muốn cùng các nước giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay, nhất là vấn đề phòng chống đại dịch COVID-19. Với mục tiêu đó, ngoài tham dự Phiên thảo luận cấp cao của ĐHĐ LHQ, Chủ tịch nước sẽ gặp gỡ nhiều nguyên thủ quốc gia, các đối tác tại Mỹ để trao đổi các biện pháp phòng chống COVID-19 và phục hồi sau đại dịch; đồng thời thúc đẩy việc hỗ trợ, chuyển giao vaccine phòng COVID-19; gặp các doanh nghiệp sản xuất vaccine hàng đầu của Hoa Kỳ để có được những cam kết chuyển giao sớm nhất, nhanh nhất, nhiều nhất vaccine có thể cho Việt Nam cũng như thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống COVID-19.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng chuyến đi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới New York tham dự ĐHĐ LHQ khóa 76 cũng như thăm chính thức Cuba trước đó sẽ đem lại được những kết quả tích cực và thực chất./.