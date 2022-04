Chuyện Noo yêu Mai Phương Thúy: 'Quan trọng người trong cuộc biết với nhau'

Tối qua27/4, đêm nhạc Noo's Chill Night 3 đã được diễn ra tại Hà Nội. Trên hàng ghế VIP của show diễn là loạt khách mời nổi tiếng: Đỗ Mỹ Linh, Tú Anh, Mai Phương Thuý, BTV Ngọc Trinh, Bình An - Phương Nga…

Trong show diễn, khi Noo Phước Thịnh thể hiện các ca khúc như Mãi Mãi Bên Nhau, Bức Thư Tình Đầu Tiên... nam ca sĩ đều nhìn về hướng Mai Phương Thúy ngồi.

Thậm chí Noo Phước Thịnh không ngần ngại nhìn Mai Phương Thuý để ngân lên câu hát "Do you wanna marry me?" (Em có đồng ý lấy anh không) như một lời tỏ tình công khai.

Khi được hỏi cảm nhận lúc đó, nàng hậu chia sẻ: "Em thấy xấu hổ và cũng rất ngọt ngào. Nhưng mà không ngọt ngào bằng những lúc bọn em gặp riêng" khiến cả khán phòng thích thú. Mai Phương Thúy cũng thú nhận mình có chút thẹn thùng vì trông không khác gì fan cuồng của Noo Phước Thịnh.