Chuyển nhượng ngoại binh tại V.League sẽ có nhiều bất ngờ

Ngoại binh Jhon Cley của Công an Hà Nội được đồn đoán sẽ gia nhập Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: VPF

"Domino" ngoại binh

Tính đến hiện tại, những thương vụ liên quan đến ngoại binh vẫn đang diễn ra rất sôi nổi, trước thềm đóng cửa chuyển nhượng V.League 2023-2024.

Theo đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội nhiều khả năng chia tay 2 ngoại binh. Raphael Success - 1 trong 3 cầu thủ ghi bàn cho đội bóng ngành công an ở vòng 2 có thể chuyển đến Sông Lam Nghệ An.