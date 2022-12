Chuyển nhiều hồ sơ mua sắm thiết bị y tế chống dịch ở TPHCM sang Bộ Công an

một giờ trước Pháp luật

(NLĐO) - Cựu cán bộ công an Phạm Minh Cường đã điều khiển xe máy đến trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đâm tử vong Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm