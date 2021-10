Chuyển - nhận tiền nhầm: Gian nan đòi lại

Tuy vậy, một số luật sư cho hay không phải vụ chuyển nhầm tiền nào, các cơ quan chức năng đều vào cuộc. Bởi lẽ, người nhận tiền thường ở rất xa so với người chuyển, thông tin của người nhận tiền quá sơ sài không thể xác minh được hay số tiền phải đòi lại quá nhỏ so với công sức, chi phí mà người chuyển tiền và các cơ quan chức năng bỏ ra.

"Trong những lần trao đổi qua lại, người nhận tiền thừa nhận đã tiêu xài hết và cố tình không hoàn trả. Lúc đó, người chuyển tiền nhầm cung cấp cho cơ quan chức năng văn bản thông báo của NH về việc chuyển tiền nhầm cùng các chứng cứ liên quan. Từ đó, cơ quan công an vào cuộc, tiến hành khởi tố hình sự người nhận tiền" - luật sư Phạm Văn Đức phân tích.

Theo luật sư Nguyễn Thanh Hà (Công ty Luật SB Law), tình trạng chuyển tiền nhầm vào tài khoản người khác xảy ra trong thời gian qua khá nhiều và người chuyển nhầm tiền rất khó đòi lại khi người nhận chây ì hoặc cố tình không trả. "Trong trường hợp đó, người nhận được tiền chuyển nhầm đã có dấu hiệu phạm tội "Chiếm giữ trái phép tài sản". Theo điều 176 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, người đó có thể bị phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự"- luật sư Nguyễn Thanh Hà khuyến cáo.

Để tránh xảy ra hậu quả, theo cơ quan công an, khi nhận được tiền do người lạ chuyển khoản, người nhận không được sử dụng số tiền đó và nếu thật sự là tiền chuyển nhầm thì sẽ có NH liên hệ để làm rõ. Người nhận cũng có thể chủ động liên hệ với NH để giải quyết. Nếu là số tiền nhỏ, người nhận có thể yêu cầu NH cung cấp bản sao kê để đối chiếu thông tin nhận được và tiến hành chuyển trả lại. Nếu là số tiền lớn thì người nhận cần liên hệ trực tiếp với NH để xác minh. Trường hợp nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an để được xử lý theo quy định.

(Theo Người Lao Động)