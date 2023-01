Chuyện ngẫm từ vụ giám đốc đăng kiểm 'lớp 3'

Nghị định 139/2018/NĐ-CP cho phép xã hội hóa hoạt động đăng kiểm đã mở ra cơ hội cho các trung tâm đăng kiểm bùng nổ. Thời điểm đó, toàn quốc mới có 172 trung tâm đăng kiểm, sau 4 năm, đến nay đã mọc thêm 107 trung tâm nữa. Xã hội hóa đăng kiểm là một chủ trương đúng nhưng việc cấp phép cho quá nhiều trung tâm đăng kiểm ra đời mà lại buông lỏng quản lý thì rất đáng tiếc!

Những ngày vừa qua, dư luận đã rúng động khi chuyện tiêu cực ở các trung tâm đăng kiểm bị phanh phui. Tại phía Nam, cơ quan công an đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam hàng chục người của 9 trung tâm về hành vi môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác. Nhiều trong tâm đã bị cáo buộc cố ý bỏ qua lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công, cho thuê các phụ tùng thay thế các phụ tùng không đảm bảo tiêu chuẩn, sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải… của hơn 70.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Tại Bắc Ninh, cơ quan công an đã khởi tố giám đốc, phó giám đốc của một trạm đăng kiểm về tội nhận hối lội, thu tiền phí “bôi trơn” ngoài phí đăng kiểm để bỏ qua các lỗi kỹ thuật như khí thải không đạt, đèn phanh không sáng... Còn tại Bắc Giang đã phát hiện hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới cố tình đăng kiểm cho xe cũ nát để chở học sinh.

Hàng loạt trung tâm đăng kiểm dính sai phạm tập thể là đáng báo động. Để một chiếc ô tô không đủ điều kiện lọt qua các vòng kiểm tra tại trung tâm đăng kiểm thì chắc chắn phải có sự thông đồng của cả trung tâm. Những chiếc xe không đủ điều kiện cứ ngang nhiên lưu thông trên đường chở hàng hóa, chở người là nguy cơ gây ra hậu quả giao thông khó lường, đe dọa đến tính mạng của rất nhiều người.

Liệu các cơ quan chức năng có biết, có bao nhiêu những chiếc xe quá tải được nới thùng, ngày đêm phá đường, bao nhiêu chiếc xe tải, xe ben cũ nát mất an toàn gây ra tai nạn, xả khói gây ô nhiễm... đã sau khi đã được "đăng kiểm"?