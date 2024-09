Chuyện lên đời iPhone 16 series tại Việt Nam: Mua chỉ vì nó mới

Nhiều khách hàng gần như không quan tâm đến iPhone 16 series có những tính năng gì được nâng cấp so với phiên bản đời trước, họ chọn mua bởi đơn giản nó là dòng sản phẩm mới. Ít cảnh xếp hàng nhưng iPhone 16 series vẫn “hot” Không còn ồn ào hay rộn ràng, cũng rất ít cảnh xếp những hàng dài xuyên đêm để chờ những chiếc iPhone mới như trước đây. Không khí mở bán iPhone 16 series tại các hệ thống bán lẻ của Apple tại Việt Nam, rạng sáng 27/9, theo ghi nhận của PV VietNamNet là khá bình yên. iPhone 16 series vẫn rất "hot" tại Việt Nam. Ảnh: Lê Mỹ Có rất nhiều nguyên nhân được lí giải, bên cạnh những khó khăn về kinh tế khiến nhiều người không muốn lên đời iPhone mới, một số khác lại không muốn thức đêm đợi nhận máy như trước. Nhưng có một nguyên nhân quan trọng, theo đại diện của một hệ thống cửa hàng bán lẻ cho biết, đó là năm nay Apple làm chặt hơn về truyền thông và tổ chức sự kiện mở bán, để không dẫn đến tình trạng lộn xộn như trước đây. Điển hình là tất cả các hệ thống đều đưa hình backdrop hoàn toàn giống nhau, chỉ khác cái tên của hệ thống. Khách hàng tới chờ nhận máy được sắp xếp chỗ ngồi rất trật tự. Việc truyền thông sản phẩm cũng phải tuân thủ các quy định được hãng đưa ra. Theo nguồn tin riêng của PV VietNamNet, đã có một số hệ thống không được mở bán dòng iPhone 16 mới của Apple vào 0h00 ngày 27/9 và một số hệ thống khác bị cắt 1/2 số lượng hàng, vì vi phạm quy định của Apple. Tuy nhiên, không vì thế mà iPhone 16 không còn “hot”. Nhìn vào số lượng đặt hàng năm nay, iPhone mới vẫn được rất nhiều người Việt quan tâm. Tại hệ thống TopZone của Thế Giới Di Động, đã có đến 60.000 người đặt hàng mua các dòng sản phẩm iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Đáng chú ý, có tới 40.000 người đã đặt tiền cọc và hệ thống này sẽ giao 30.000 máy trong đợt mở bán này. Rất nhiều khách hàng đi nhận iPhone 16 series ngay trong đêm mở bán. Ảnh: Lê Mỹ Tại FPT Shop, có tới 50.000 khách hàng đăng ký nhận thông tin và đặt trước. Trên toàn hệ thống, sẽ có 20.000 chiếc iPhone 16 series được giao tới tay khách hàng trong 3 ngày mở bán đầu tiên. Trong khi đó, Viettel Store ghi nhận 50.000 khách hàng đặt trước và 35.000 khách hàng đặt cọc; sẽ có 16.000 máy iPhone mới được giao trong ngày mở bán đầu tiên. Minh Tuấn Mobile có 16.000 khách hàng đặt trước iPhone 16 series, vượt hơn 1.000 khách hàng so với iPhone 15 series và 1.500 máy iPhone mới sẽ được giao trong ngày đầu mở bán. CellphoneS cũng không kém cạnh với 30.000 khách hàng quan tâm và 10.000 khách hàng đặt cọc trước, sẽ có 2.500 iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max giao đến tay khách hàng trong ngày 27/9. Mua iPhone 16 series vì là dòng sản phẩm mới Khi được hỏi tại sao lại chọn mua dòng iPhone 16 series của Apple, nhiều khách hàng tại TPHCM cho biết, chọn mua chỉ vì nó là dòng sản phẩm mới của “nhà táo”, chứ không vì lí do gì khác. Thậm chí, rất nhiều người còn không biết iPhone 16 series có những nâng cấp gì mới và còn không quan tâm đến giá cả. Người Việt chủ yếu chọn iPhone 16 Pro Max và mua chỉ vì nó mới. Ảnh: Lê Mỹ “Nó là 16 series, bản mới hơn so với 15 series nên em chọn mua, năm nào Apple ra iPhone mới em cũng đổi lên dòng mới xài, đó là một thói quen rồi”, Nguyễn Thành Nam, một khách hàng mua iPhone 16 Pro Max phiên bản màu vàng sa mạc tại TPHCM cho biết. Bên cạnh việc mua không cần lý do, người Việt Nam cũng đa phần chọn sản phẩm iPhone đắt tiền nhất của Apple là dòng iPhone 16 Pro Max. Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thế Giới Di Động, cho biết có tới 85% khách hàng đặt mua iPhone 16 series tại hệ thống TopZone chọn dòng Pro Max. Trong khi đó, tại FPT Shop và Minh Tuấn Mobile, 70% khách hàng chọn dòng sản phẩm mới này; tương tự CellphoneS 60% và 24hStore 62% người dùng chọn iPhone Pro Max khi đặt hàng trước. Màu vàng sa mạc, màu mới của dòng iPhone 16 Pro Max, cũng được khách hàng lựa chọn nhiều nhất. Lý giải cho vấn đề này, đại diện một hệ thống cửa hàng bán lẻ của Apple cho biết, do người Việt Nam vẫn thích dùng máy màn hình to, cấu hình mạnh và màu phải theo trend (xu hướng) mới hợp thời.