Chuyện lạ ở Đắk Lắk: Con đang sống bị mẹ khai tử

Ông Nguyễn Ngọc Nha - Phó Chủ tịch UBND phường Tân An (người trực tiếp ký giấy khai tử) cho biết, cán bộ tham mưu của phường trình bày việc bà P. đến phường khai tử cho con trai và mang theo các giấy tờ tùy thân liên quan. Tại phường, bà P. khóc lóc, mặt lộ rõ vẻ đau buồn và ký cam kết những gì khai là đúng sự thật.

Phó Chủ tịch UBND phường Tân An thông tin thêm, trong tờ cam kết bà P. khai con trai tử vong do bệnh viêm phổi và chết tại nhà chứ không phải ở bệnh viện hay cơ sở y tế. Bà P. có hộ khẩu ở phường Tân An nhưng hiện tạm trú tại phường Tân Lợi.

Sau khi sự việc bại lộ, cơ quan công an đã mời bà P. đến làm việc. Tại đây, bà này thừa nhận đã ly hôn với chồng cũ và cả hai vẫn thường mâu thuẫn, xích mích. Bà P. cho rằng mình bị chồng đánh đập nên đã khai tử con trai và gửi giấy khai tử cho chồng cũ tin để ngăn không cho người này gặp con nữa.

“Bước đầu xác định bé đã được người mẹ gửi tại huyện Đắk Mil, Đắk Nông”, ông Nha tiết lộ.

HOÀI THƯƠNG