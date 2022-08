Chuyện "lạ" công an xã nuôi cơm sâu rượu, "canh" vợ bầu cho dân

Thực ra, hành trình trở về mái ấm của "sâu rượu" Ngô Văn Hải cũng đang khá gian nan khi người vợ không tin ông có thể thay đổi. Các cán bộ, chiến sĩ Ban công an xã ngoài nhiệm vụ chuyên môn bận "tối mắt tối mũi" nhưng vẫn dành thời gian đến nhà vợ ông Hải, tâm tình, khuyên bảo bà cho chồng một cơ hội trở về.

Thượng tá Trần Phúc Tú, trưởng Công an thị xã Hoàng Mai cho biết, là đơn vị đầu tiên thí điểm đưa công an chính quy về xã, lại trên địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự, tuy nhiên, sau 3 năm, Quỳnh Lập đã trở thành điểm sáng về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã nội nơi cửa ngõ phía Bắc tỉnh Nghệ An.

"Kết quả này ngoài sự nỗ lực của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã còn là sự phối hợp, tạo điều kiện của Đảng ủy, chính quyền địa phương và sự tin tưởng của quần chúng Nhân dân. Để nhận được sự tin tưởng đó, không thể không gần dân, sát dân, giúp dân mà trường hợp của ông Ngô Văn Hải là một ví dụ sinh động nhất, thực tế nhất. Từ vụ việc này, Công an thị xã cũng đang nhân rộng và phát động xây dựng các mô hình điểm trong toàn công an xã, phường".

Cứ cách một ngày, Trung úy Chích Văn Phươn, công an xã Hữu Kiệm, huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An lại chạy xe máy, men theo con đường quanh co bám sườn núi, đôi đoạn dốc đứng để vào 3 bản Huồi Thợ, Đỉnh Sơn 1 và Đỉnh Sơn 2. Đây là 3 bản người Khơ Mú - nơi đã từng là điểm nóng của tình trạng mua bán bào thai gây rúng động dư luận vào cuối năm 2018, đầu 2019.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Trung úy Phươn được phân công thêm nhiệm vụ phụ trách 3 bản này để nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện và ngăn chặn phụ nữ mang thai rời bản, trốn ra nước ngoài sinh con, bán.

Từ khi rộ lên chuyện bán bào thai, chính quyền, trạm y tế, hội phụ nữ và công an xã đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, ngăn chặn. Tuy nhiên, địa bàn rộng, chủ yếu là rừng núi, cốt yếu nhất là nhận thức pháp luật còn nhiều hạn chế, tình trạng mua bán bào thai vẫn đang âm ỉ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Ngành chức năng ghi nhận có trường hợp cố gắng rời bản để bán đứa con trong bụng lần thứ 2, thậm chí lần thứ 3.

Kiểm soát việc ra, vào bản và những lý do rời bản là biện pháp mang tính hành chính nhưng tỏ ra có hiệu quả, đặc biệt khi được giao cho lực lượng công an chính quy thực hiện. Với sự phối hợp của Trạm y tế và Hội liên hiệp phụ nữ xã, danh sách sản phụ tại 3 bản đã được lập chi tiết, đảm bảo mọi thai phụ đều được theo dõi, quản lý.

Và có lẽ, cũng chẳng có ở đâu như nơi đây, khi mỗi phụ nữ mang thai đều được vận động ký vào bản cam kết "không bán bào thai với bất kỳ lý do gì". Cam kết có cả chữ ký của chồng nhưng cũng không loại trừ vào "một ngày đẹp trời" nào đấy, đặc biệt là thời điểm gần sinh, cả vợ chồng thai phụ lặng lẽ "cắt rừng" rời khỏi bản.