Chuyện lạ: 3.000 thí sinh thi Vietnam Idol 2023 đều chọn bài giống nhau

Sau 7 năm, Vietnam Idol chính thức trở lại. Ngày 11/6, vòng sơ tuyển đã diễn ra với hơn 3.000 thí sinh tham dự. Nhạc sĩ, ca sĩ Only C cho biết các giám khảo đã bất ngờ và phải lên tiếng nhắc nhở thí sinh khi có quá nhiều người chọn bài giống nhau, nhiều trong số đó là những dòng nhạc không phù hợp với giọng hát của họ.

Only C chia sẻ: “Không biết có ai tư vấn hay mách bảo mà hơn 90% thí sinh chọn bài giống nhau. Ba phòng giám khảo chúng tôi được nghe đi nghe lại playlist chưa đến 10 bài hát gồm: Cô đơn trên sofa, Như phút ban đầu, Nửa thập kỷ, liên khúc If – Mơ - Vết Mưa, Mơ hồ, Có không giữ mất đừng tìm. Bên cạnh đó, vài người chọn hát nhạc nước ngoài, chọn thể loại Opera, điều này khiến ban giám khảo bối rối.