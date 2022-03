Chuyện khó tin, hàm oan gần 40 năm chỉ được bồi thường hơn 1 tỷ đồng

Ngày 23/3, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử vụ án yêu cầu bồi thường oan sai theo luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Dũng (62 tuổi, Dũng nhỏ) và bị đơn là Viện KSND tỉnh Tây Ninh.

Theo nội dung vụ án, khuya ngày 26/7/1979, nhà máy xay lúa ở xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, xảy ra vụ cướp. Nửa tiếng sau, công an bắt được người đàn ông tình nghi. Từ lời khai của người này, ông Nguyễn Văn Dũng cùng cha mẹ, chị gái và 4 người khác lần lượt bị bắt.

Sau 4 năm giam các bị can, cơ quan điều tra tỉnh Tây Ninh không chứng minh được hành vi phạm tội của ông Dũng và những người trong gia đình nên trả tự do. Quyết định đình chỉ điều tra đối với các bị can được ban hành sau đó, song ông Dũng và những người trong gia đình không nhận được.