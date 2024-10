Chuyển hồ sơ sang công an khi phát hiện trốn thuế thương mại điện tử

Cơ quan thuế đẩy mạnh rà soát nghĩa vụ thuế để khoanh vùng đối tượng có dấu hiệu vi phạm về thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử Theo thông tin từ Cục Thuế TP Hà Nội, thời gian qua, cơ quan này đã triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Cục Thuế Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Công an Hà Nội để điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử Đến nay, cơ quan thuế Hà Nội đã xây dựng danh bạ quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử gồm hơn 75.000 tổ chức, cá nhân, trong đó đưa vào quản lý hơn 37.000 hộ kinh doanh, hơn 9.000 cá nhân. Trên cơ sở đó, Cục Thuế TP Hà Nội đã triển khai công tác quản lý thuế và đạt số thu trong lĩnh vực thương mại điện tử từ hộ kinh doanh, cá nhân đạt trên 1.000 tỉ đồng, tăng 265% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh những cá nhân, tổ chức thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và đang hưởng lợi ích lớn từ những thuận lợi trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử mang lại, thì một số đối tượng đã lợi dụng hình thức này để thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Hiện nay, Cục Thuế TP Hà Nội chủ động rà soát nghĩa vụ thuế để khoanh vùng đối tượng có dấu hiệu vi phạm, phối hợp cung cấp thông tin, hồ sơ có liên quan chuyển cơ quan công an để phục vụ điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử. Theo Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), cùng với xu hướng số hóa trong nền kinh tế, thương mại điện tử ngày càng phát triển, mở rộng với sự đa dạng về mô hình hoạt động, nhiều đối tượng tham gia đã và đang đặt ra những thách thức lớn đối với công tác quản lý thuế. Tổng cục Thuế cho biết trong quá trình giám sát tuân thủ đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế thì lập danh sách và phối hợp với các ban, ngành địa phương thực hiện kiểm tra tại địa bàn để xử lý theo pháp luật thuế và các pháp luật chuyên ngành hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan công an nếu xác định đây là hành vi trốn thuế.