Chuyên gia y tế Phạm Đức Phúc: Việt Nam đang thiếu số liệu về xét nghiệm kháng thể

Muốn làm được như thế trước tiên phải có thông tin rõ ràng, làm công tác truyền thông tốt nhất tới các bên liên quan và nhận được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh.

Thực tế hiện nay, không ít phụ huynh cảm thấy hoang mang, lo lắng, chịu sức ép nếu không tiêm vaccine cho con thì con sẽ không được đến trường học, hoặc đánh giá vào kết quả học tập. Từ đó làm mất tính công bằng, tạo ra áp lực ngược lại và nguy hại hơn về việc phát triển trí tuệ của trẻ.

Có phải lúc này trường học ở nhiều tỉnh, thành an toàn, "vùng xanh" cần tranh thủ thời gian “vàng” để học sinh đi học trở lại?

Với những nơi kiểm soát dịch tốt, không có ca nhiễm hoặc những ca nhiễm ở mức độ thấp đã được kiểm soát, trẻ em có thể quay lại trường học trực tiếp.

Tôi nghĩ, chúng ta đã có kinh nghiệm, chỉ cần có hướng dẫn, quy trình chỉ đạo thông suốt và mọi người tuân thủ thực hiện tốt quy tắc 5K là giải pháp căn bản để học sinh có thể quay trở lại trường chứ không cớ gì phải đợi đến khi tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Thực ra, hiệu quả của vaccine phòng Covid-19 hiện nay mới được chứng minh qua thử nghiệm lâm sàng, vẫn chưa có thông tin chính xác nhất về hiệu quả của nó trong cộng đồng.

Nghĩa là, chúng ta chưa đủ thời gian để đánh giá được hiệu quả đối với những người đã tiêm vaccine và người không tiêm vaccine khác nhau như thế nào. Có thể những người không tiêm vaccine vô tình nhiễm bệnh rồi và đã mang trong người kháng thể tự nhiên.

"Chúng ta thường nói, học đi đôi với hành nhưng hiện tại do đặc thù của hình thức học online nên trẻ không được thực hành. Do đó, sự sáng tạo, năng động gần như bị 'thui chột'. Có nhiều điều đáng ngại trong thế hệ tương lai nếu học online lâu dài, không hòa nhập được với cộng đồng.



Đặc biệt, nhiều kỹ năng trẻ phải được rèn luyện bên ngoài thực tế chứ không chỉ có ở trong nhà. Do đó, nếu ở những vùng xanh, kiểm soát dịch tốt thì theo tôi nên cho trẻ quay trở lại trường học trực tiếp sớm nhất có thể, tất nhiên phải bố trí học an toàn".