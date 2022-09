Chuyên gia WHO: 'Dịch Covid-19 chưa thể kiểm soát hoàn toàn trước năm 2023’

Đồng thời, chuyên gia WHO tại Việt Nam cũng nhận định: “Dịch Covid-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm 2023, có thể xuất hiện các biến chủng virus mới nguy hiểm hơn làm cho dịch diễn biến phức tạp khó lường”. Do đó, tại Việt Nam vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới. Trong đó, tiêm bao phủ vắc xin và thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân vẫn là những giải pháp quan trọng và cần thiết.

Tính đến ngày 11/9, Việt Nam có 11.439.613 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số bệnh nhân đang thở oxy là 113 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại nước ta tính đến nay là 43.129 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Số ca mắc, ca tăng nặng được đánh giá có xu hướng tăng trở lại. Nguyên nhân số ca mắc, ca nặng tăng, thậm chí ghi nhận ca tử vong do Covid-19 thời gian gần đây đã được PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Trưởng khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược TP.HCM lý giải. Đó là do sự xuất hiện của các biến thể phụ của Omicron - vượt qua khả năng miễn dịch của cơ thể.

“Bên cạnh đó, sau một thời gian, kháng thể của cơ thể giảm nên khả năng chống lại virus cũng yếu hơn, virus 'khôn lanh' hơn nên số nhiễm gia tăng. Ngoài ra, thời gian trước, đa số người dân đều tiêm chủng đầy đủ khiến số ca nặng và tử vong giảm. Nhưng hiện nay, số người tiêm mũi nhắc lại chưa nhiều nên ca nặng, tử vong có xu hướng tăng hơn một chút”, PGS.TS Dũng nói. Ông cũng thông tin, số ca nặng tăng chủ yếu ở nhóm người không tiêm chủng đầy đủ.