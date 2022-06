Chuyên gia trung tâm tư vấn Mỹ: đừng gửi những thông điệp sai cho người Ukraine…

Chuyên gia này phân tích và khẳng định, xét từ ưu thế sức mạnh trên không, sự chênh lệch giữa hỏa lực hai bên và tình hình thất thủ liên tiếp của quân đội Ukraine hiện nay, Nga "rất có thể" giành được chiến thắng cuối cùng nếu không đàm phán để kết thúc chiến tranh trong vòng vài tháng. Ông Daniel L. Davis, một trung tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu, người đã bốn lần được điều động đến các chiến trường, hiện là nhà nghiên cứu cấp cao tại Defense Priorities, một tổ chức tư vấn ở Washington, đã viết bài nhan đề "Russia May Win the War in Ukraine" (Nga có thể chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine) đăng trên trang web phân tích "1945" (https://www.19fortyfive.com).

Bài báo viết, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin gợi ý rằng việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine sẽ giúp lật ngược tình thế chiến tranh và cho phép Kiev giành chiến thắng; cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân Mỹ, Đại tướng về hưu Jack Keane, người hiện đang là Chủ tịch hội đồng quản trị của Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington, tuyên bố, Ukraine có khả năng, ý chí và quân đội để giành chiến thắng trong cuộc chiến, và mảnh ghép cuối cùng của câu đố chỉ là vũ khí; Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thì cho rằng cần phải "chuẩn bị" cho việc cuộc chiến giữa Nga và Ukraine có thể kéo dài trong nhiều năm.

Tuy nhiên, ông Daniel L. Davis cho rằng dựa trên những nghiên cứu về lịch sử quân sự, kinh nghiệm chinh chiến trên chiến trường và đánh giá thực tế về tình hình hiện tại, những nhận định trên đây là không đúng, Ông nhấn mạnh rằng “nếu chúng ta tiếp tục nghe các bài phát biểu của các đương kim và cựu quan chức cấp cao của phương Tây, chúng ta sẽ chỉ khiến Nga chiếm thêm đất, nhiều dân thường chết và nhiều thành phố bị phá hủy hơn trước khi đàm phán.

Davis chỉ ra rằng từ Chiến tranh thế giới thứ hai đến Chiến tranh vùng Vịnh Ba Tư, tầm quan trọng của ưu thế trên không đối với chiến tranh hiện đại đã được chứng minh; khi mới bắt đầu cuộc chiến Không quân Nga rơi vào tình thế tiến khó khăn, nhưng sau khi rút ra các bài học và tập trung tấn công, đối với các hoạt động ở tiền tuyến, số lượng máy bay tham chiến hàng ngày là khoảng 300 lần xuất kích, cao hơn nhiều so với con số 5 lần xuất kích của máy bay chiến đấu Ukraine, tạo ra những hạn chế nghiêm trọng đối với các hoạt động trên bộ của quân đội Ukraine. Về hỏa lực khác, ưu thế của pháo binh Nga có thể lên tới 20 : 1, ưu thế về đạn pháo và tên lửa thậm chí là 40 : 1.

Các quan chức cấp cao của Ukraine đã công khai thừa nhận rằng thương vong của các sĩ quan và binh sĩ của họ có thể lên tới hàng nghìn người mỗi ngày, và tổn thất vũ khí hạng nặng như xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và pháo binh đã lên tới 50% so với số lượng có trước chiến tranh.

Ông dẫn lời Chuẩn tướng Ukraine Volodymyr Karpenko, Tư lệnh Hậu cần Lực lượng Mặt đất của Quân đội Ukraine, công khai thừa nhận rằng qua gần 4 tháng chiến đấu, quân đội của ông đã mất "khoảng 50%" kho vũ khí hạng nặng trước chiến tranh, với 1.300 xe chiến đấu bộ binh, 400 xe tăng và 700 hệ thống pháo binh ”.

Davis nói rằng quân đội Ukraine không thể chịu một mức độ thương vong lớn như vậy, và cho dù tất cả các vũ khí hạng nặng mà phương Tây hứa hẹn được chuyển giao ngay lập tức, thì nó cũng sẽ chỉ giúp giảm bớt ít hơn 1/10 so với mức tổn thất hiện tại của Ukraine.

Davis cho rằng, trong tất cả các chỉ tiêu dùng để đánh giá thắng bại của chiến tranh trong lịch sử, Ukraine đều đang ở tình thế bất lợi nghiêm trọng. Mặc dù nguyện vọng mãnh liệt của người Ukraine muốn đánh đuổi quân đội Nga ra khỏi quê hương là điều dễ hiểu, nhưng phương Tây không thể cung cấp ngay một số lượng lớn vũ khí hạng nặng cho họ, không nên đưa ra những hy vọng quá cao không thể thực hiện được".

Ông Daniel L. Davis nhấn mạnh rằng nếu hai bên không thông qua các cuộc đàm phán trong vòng vài tháng để kết thúc giao tranh, thì rất có thể Ukraine bị thua trắng trong cuộc chiến. Theo ông, “đã đến lúc phải cởi bỏ cặp kính màu hồng mà phương Tây đã đeo khi nhìn vào cuộc chiến Nga - Ukraine và thừa nhận một sự thật lạnh lùng: người Nga đương nhiên sẽ giành chiến thắng!”