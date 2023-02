Chuyên gia: "Trẻ con có biết gì đâu" hay lời bao biện của cha mẹ, tự đánh tráo khái niệm nạn nhân và chối bỏ trách nhiệm dạy con?

Thực ra, chị Nga chỉ là một trong số những bậc phụ huynh còn giữ thái độ bao che mỗi khi con mắc sai lầm. Dĩ nhiên, hệ quả của những lần bao che đó sẽ khiến trẻ có những hành vi, thái độ lệch chuẩn. Điều đó đã được TS Vũ Thu Hương nói rõ trong phần chia sẻ dưới đây:

"Khi được bố mẹ bênh vực, trẻ sẽ cảm thấy làm phiền thậm chí làm hại người khác là việc bình thường, không phải trả giá. Dù làm gì sai, bố mẹ cũng sẵn sàng bênh vực mình. Trẻ có thể trêu bạn nhưng không được làm phiền hay gây hậu quả xấu. Dưới bất kỳ hình thức nào, làm phiền người khác là hành vi không chấp nhận được. Bố mẹ có thể nuông chiều, bỏ qua cho hành động làm phiền của trẻ nhưng xã hội thì không. Không phải lúc nào trẻ mắc sai lầm cũng gặp được người sẵn sàng bỏ qua cho chúng.

Hậu quả nhãn tiền của những việc làm quá tự do của trẻ không chỉ ảnh hưởng đến sự an toàn của mọi người mà còn của chính con. Con có thể cũng khiến mâu thuẫn giữa những người lớn xảy ra. Người xưa có câu 'Đừng để trẻ con làm mất lòng người lớn'. Nếu mối quan hệ của người lớn xấu đi, tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng, thậm chí đã không ít những vụ án mạng xảy ra từ những chuyện nhỏ nhặt do con trẻ gây ra.

Ngoài ra, thái độ thiếu văn hóa của trẻ khi đón nhận sự bênh vực của người lớn còn làm hỏng tính cách của trẻ và liên quan trực tiếp đến sự tự tin của trẻ sau này. Trẻ không phép tắc sẽ không được người khác tôn trọng, thậm chí phải nhận thái độ khó chịu hoặc khinh thường. Lâu dần, trẻ sẽ mất đi sự tự tin, dễ bị cô lập trong tập thể".

Cha mẹ nên làm gì khi con mắc lỗi?