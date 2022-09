Chuyên gia: Thiết kế các quán karaoke rất dễ dẫn đến cháy nổ

Tối 6/9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại quán karaoke An Phú, trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) khiến ít nhất 13 người chết, nhiều người bị thương.

Đây không phải lần đầu xảy ra cháy, nổ tại cơ sở kinh doanh, dịch vụ karaoke dẫn đến hậu quả thảm khốc. Vậy nguyên nhân là gì?

Ông Trần Hoàng Quân (Đại học Phòng cháy chữa cháy) phân tích, hệ thống điện sử dụng cho máy vi tính, dàn âm thanh tại các cơ sở karaoke thường không được đấu nối chắc chắn, gọn gàng; không đảm bảo về công suất tiêu thụ của các thiết bị điện. Chính vì vậy, nguyên nhân xảy ra cháy do chập điện, quá tải điện của các cơ sở này là rất cao.

Với đặc thù kết cấu không gian kín, cách âm, nhiều thiết bị điện công suất lớn, lại sử dụng các vật liệu dễ bắt lửa, nên khi xảy ra hỏa hoạn tại các cơ sở karaoke thì tốc độ cháy lan nhanh, mức độ tàn phá rất lớn.