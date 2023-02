Chuyên gia: 'Thi vào lớp 10 bằng 4 môn là lạc hậu'

Học sinh mong thi 3 môn

Với mục tiêu vào THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Lê Bích Thuỷ, học sinh lớp 9 trường THCS Minh Khai tập trung toàn lực ôn luyện và bổ sung kiến thức ba môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

Riêng môn thứ tư, Thuỷ rất lo lắng bởi thời gian từ khi công bố đến khi diễn ra kỳ thi không nhiều, phạm vi đề thi có thể bao trùm kiến thức cả năm lớp 9.

"Năm trước, Hà Nội tổ chức thi vào lớp 10 bằng 3 môn, em so sánh kết quả điểm chuẩn của các trường top đầu cao, không nhiều biến động so với các năm trước đó. Do đó, em và các bạn đều chung mong muốn bỏ môn thi thứ 4, vừa giảm áp lực thi cử, vừa đảm bảo chất lượng đầu vào. Nếu vẫn phải thi vào lớp 10 bằng 4 môn thì thực sự quá áp lực", nữ sinh nói.

Tương tự, Huỳnh Thanh Tú, học sinh lớp 9 trường THCS Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) thấp thỏm, sốt ruột mong chờ ngày công bố môn thi thứ 4. Tú và các bạn từng thử qua một số đề kiểm tra và điểm số thấp, chưa đạt mức trung bình. Điều này càng khiến em lo lắng không thể đỗ được vào trường THPT công lập.

"Hy vọng đợt thi vào lớp 10 tới, Hà Nội sẽ bỏ môn thi thứ 4 vừa để học sinh yên tâm hơn và giảm áp lực học", Tú nói.