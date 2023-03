Chuyên gia tâm lý lên tiếng sau vụ bé 17 tháng bị 2 cô giáo đánh tử vong

Sau những lần vòng vo gian dối, hai giáo viên ở Thường Tín, Hà Nội đã khai nhận hành vi đánh đập, bạo hành cháu bé P.T.Đ. 17 tháng tuổi.

Những vụ việc đau lòng

Lần đầu, hai cô báo với gia đình là bé Đ. bị té, không có tác động bên ngoài. Sau đó, trước cơ quan công an họ khai do cô Lành đi lùi, va vào làm bé Đ. ngã ra nền nhà, còn An thì bế trượt cháu bé làm nạn nhân ngã đập đầu.

Khi lời khai này bị cơ quan điều tra bác bỏ, hai cô giáo mới thú nhận hành vi đánh đập, bạo hành dẫn đến việc cháu bé tử vong.

Nơi bé 17 tháng tuổi ở Thường Tín, Hà Nội, bị bạo hành tử vong (Ảnh: Hải Nam).

Theo lời khai, sáng 23/2, Đ. được mẹ đưa đến lớp của An và Lành. Khi 2 cô giáo đưa Đ. vào buồng ngủ thì cháu bé khóc, chạy ra ngoài.