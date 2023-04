Chuyên gia tài chính: 'MU giá 6 tỷ bảng là vô lý'

Không chỉ vậy, đội chủ sân Old Trafford còn đang gồng gánh khoản nợ gần 1 tỷ bảng gồm các khoản vay ngân hàng và phí chuyển nhượng chưa thanh toán. Tình hình tài chính của MU được các chuyên gia nhận định là đang ở trong "giai đoạn căng thẳng".

Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" chưa quá lo lắng khi doanh thu bán vé và các khoản tài trợ đem lại nguồn thu lớn. Trong đó, doanh thu từ tài trợ tăng 43,2% (lên 50,4 triệu bảng) so với quý trước. Bên cạnh đó, với việc không tham dự Champions League, các cầu thủ MU bị giảm 25% tiền lương như thỏa thuận hợp đồng. Đội chủ sân Old Trafford đỡ gánh nặng khi quỹ lương của CLB giảm 20,9% so với mùa 2021/22.