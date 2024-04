Chuyên gia nói gì về người muốn 'hô mưa, gọi gió' giúp TPHCM giải nhiệt?

Trao đổi với phóng viên tối 14/4, ông Lê Minh Hoàng (SN 1967, ngụ huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết vừa đặt xong vé máy bay. Sáng 15/4, ông sẽ bay từ Hà Nội vào TPHCM với kỳ vọng sẽ "hô mưa, gọi gió" giúp bà con TPHCM thoát cảnh oi bức sau nhiều ngày nắng nóng 38 độ C.

TPHCM sẽ có mưa trong 4 ngày?

Theo ông Hoàng, chuyến đi này, ông sẽ mang theo các số liệu ghi chép, báo cáo cầu mưa thành công thời gian qua, trình lên cơ quan chức năng TPHCM xem xét.

Hai bên sẽ thống nhất với nhau, cầu mưa như thế nào? Mỗi tháng bao nhiêu trận? Nếu người dân TPHCM ủng hộ, ông sẽ giúp mọi người đến năm 2025. Ông ước tính trong 4 ngày sẽ cầu được mưa tại khu vực TPHCM.

Lòng hồ Ông Kinh ở huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) cạn khô vì hạn hán (Ảnh: Hữu Khoa).

"Trong vòng 20 năm, chỉ một lần tôi mất 28 ngày cầu mới có mưa. Hầu như 4 ngày cầu mưa đều thành công 100%. Có những nơi trời nắng 41-42 độ C, tôi cầu 11-17h đã có mưa ầm ầm. Tuy nhiên, cầu mưa nhanh quá sẽ kèm gió to, giông lốc. Do đó, tôi sẽ cầu cho TPHCM có 1 trận mưa trong vòng 4 ngày, gió nhẹ để bà con giải nhiệt" ông Hoàng nói.

Theo ông Hoàng, nhiều người còn hoài nghi "sức mạnh siêu nhiên" của ông. Lần này ông vào TPHCM là người thật làm việc thật để giúp bà con. Ông khẳng định bản thân không phải đi kiếm tiền, lừa đảo, lấy tiếng mà vì thương bà con.

"Ngoài Bắc, tôi giúp mọi người rất nhiều bằng cách cầu mưa đúng ngày hoa màu đơm hoa kết trái, đạt năng suất cao. Tôi là người Việt Nam chứ không ở đâu xa, giúp gì được cho đất nước là tôi cố gắng. Tôi ngồi bất cứ đâu cũng có thể cầu mưa được, chỉ cần địa điểm rõ ràng", người đàn ông tự nhận "hô mưa, gọi gió" chia sẻ.