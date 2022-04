Chuyên gia nói gì trước cảnh báo biến thể XE lây lan nhanh hơn Omicron

Dù Cơ quan An ninh y tế Anh (UKHSA), nước đầu tiên phát hiện biến thể XE cho biết, qua thống kê chỉ mới có bằng chứng cho thấy XE lây lan trong cộng đồng ở mức 1% tổng số mẫu được đưa đi phân tích, tuy nhiên trong bối cảnh mỗi ngày Việt Nam vẫn đang phát hiện hàng chục ngàn ca mắc Covid-19 mới, nhiều ý kiến vẫn lo ngại dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp trở lại.

Mới đây, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố kết quả nghiên cứu sơ bộ về biến thể mới XE của virus SARS-CoV-2, trong đó qua phân tích 600 mẫu, XE được ước tính lây lan trong cộng đồng cao hơn khoảng 10% so với biến thể BA.2 của Omicron.

Trao đổi với PV Dân trí về vấn đề trên sáng 4/4, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược TPHCM cho biết, biến chủng XE xuất hiện từ tháng 1, là một dạng biến thể tái tổ hợp, kết hợp của các dòng BA.1 và BA.2 của Omicron. Do đó, có thể coi XE là một "tiểu biến chủng" của Omicron.

Để nhận định biến thể XE mới của virus SARS-CoV-2 có đáng lo ngại hay không, PGS Dũng cho rằng cần phải nhìn ở 4 đặc tính, đó là: tốc độ lây lan, khả năng kháng thuốc, khả năng chống vaccine và khả năng gây nặng.

Ở khía cạnh lây lan, theo báo cáo mới nhất, XE có khả năng lây lan tăng khoảng 10% so với biến chủng Omicron cũ. Tuy nhiên kết quả này mới ghi nhận trong một tuần, không loại trừ đây chỉ là dao động ngẫu nhiên do cỡ mẫu phân tích còn nhỏ. Do đó, cần phải có thời gian đánh giá thêm.